Aile Destek Paketi ödeme tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan Aile Destek Programı ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Peki, "Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme tarihleri...