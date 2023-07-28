Bursluluk sınavı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 16 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlayan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gözünü İOKBS bursluluk bursluluk sınavı tarihine çevirdi. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2023 İOKBS bursluluk parası ne kadar oldu?" İşte bursluluk sınavı tarihi ve İOKBS bursluluk parasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...