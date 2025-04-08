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        Haberler Bilgi Gündem Bursluluk sınavı ne zaman? MEB ile İOKBS 2025 Bursluluk sınavı hangi tarihte ve ayın kaçında?

        Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belli oldu mu?

        Her yıl düzenlenen İOKBS, bu yıl da binlerce öğrencinin umudu oldu. Başvuruların 3 Mart 2025'te sona erdiği bursluluk sınavı için gözler şimdi sınav tarihine ve giriş belgelerine çevrildi. İlköğretim 5. sınıftan lise 11. sınıfa kadar öğrencilerin katılım sağlayabildiği sınav, hem aileler hem de öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 kılavuzuyla netleşen detaylarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 19:45 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:45
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        • 1

          İOKBS için geri sayım başladı. 5-11. sınıf aralığındaki öğrencilerin katıldığı ve başarıya bağlı olarak burs kazandığı bu önemli sınavın başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler, 2025 sınav takvimi doğrultusunda sınav giriş yerlerini ve tarih bilgisini öğrenmeyi bekliyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? MEB ile İOKBS 2025 Bursluluk sınavı hangi tarihte ve ayın kaçında? İşte detaylar...

        • 2

          BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular 10 Şubat'ta başlamıştı. Başvuru süreci, 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla sona erdi.

        • 3

          BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN?

          Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

        • 5

          BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilecektir.

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