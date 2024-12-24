Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvuru tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS Bursluluk sınavı gerçekleştiriliyor. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı 2025 Bursluluk sınavı tarihi belli oldu. İOKBS tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek. Peki, 2025 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?
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Bursluluk sınavı tarihi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve öğrencilere burs imkanı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2025 sınav tarihi belli oldu. Peki Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
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2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
İOKBS Bursluluk başvuru tarihi belli olmadı.
İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.
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Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak.
Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.
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