Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvuru tarihleri

Bursluluk sınavı tarihi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve öğrencilere burs imkanı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2025 sınav tarihi belli oldu. Peki Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?