Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınavı başvuru tarihleri

İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İOKBS başvuru tarihleri henüz MEB tarafından paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti. Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruluyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.