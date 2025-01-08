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        Haberler Bilgi Yaşam Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınavı başvuru tarihleri

        Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınavı başvuru tarihleri

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) her sene uygulanan ve sınavı kazanan öğrencilerin burs kazandığı bir sınav türüdür. Peki Bursluluk sınavı ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 13:53 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:53
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        • 1

          Bursluluk sınavı tarihleri araştırılıyor. 2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nde burs kazanmak için sınava girecek kişiler başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İşte, 2025 İOKBS Bursluluk sınavı başvuru tarihleri

        • 2

          İOKBS (BURSLULUK SINAVI) 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

          İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

        • 3

          İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          İOKBS başvuru tarihleri henüz MEB tarafından paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti. Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

          BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

          Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruluyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.

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