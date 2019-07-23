23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursluluk taban puanı kaç? Bursluluk kaç puanla kazanılır? soruları dün açıklanan sonuçların ardından merak ediliyor. Özellikle sınavı kazamayan öğrenciler için veliler bursluluk sınavının kaç puanla kazanıldığını merak ediyor. MEB'ten 2019 puanlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak 2018 bursluluk taban puanları şöyle:
BURSLULUK TABAN - TAVAN PUANLARI (2018)
5. sınıf öğrencileri için;
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 450, tavan puanı 500
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 311, tavan puanı 496
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 143, tavan puanı 458
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 439, tavan puanı 496
6. sınıf öğrencileri için,
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 419, tavan puanı 500
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 172, tavan puanı 494
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 118, tavan puanı 437
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 415, tavan puanı 485
7. sınıf öğrencileri için,
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 409, tavan puanı 499
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 163, tavan puanı 500
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 410, tavan puanı 488
9. sınıf öğrencileri için,
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 486
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 479
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 359
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 481
10. Sınıf öğrencileri için,
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 388, tavan puanı 488
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 187, tavan puanı 478
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 138, tavan puanı 323
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 338, tavan puanı 441
11. Sınıf öğrencileri için,
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 405, tavan puanı 500
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 205, tavan puanı 468
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 148, tavan puanı 355
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 352, tavan puanı 429
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