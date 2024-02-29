Bursluluk sınavı başvuruları bitti mi? 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 13 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Bu kapsamda, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri düzeyinde uygulanan bursluluk sınavı son başvuru tarihi öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Bursluluk sınavı İOKBS Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilmektedir. İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvurularının sona ereceği tarih...
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Bursluluk sınavı başvurularında son günlere girildi. Hatırlanacağı gibi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 13 Şubat tarihinde başlamıştı. Henüz başvuru yapmayan öğrenciler, "Bursluluk sınavı başvuruları bitti mi, başvurular ne zaman bitiyor? 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İOKBS bursluluk sınavı tarihi...
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2024 İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Okullarda 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar ve hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda okuyan öğrenciler İOKBS başvurularını 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapacak.
Sınav giriş belgelerini ise sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden alabilecek.
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
2024 yılı bursluluk sınavı ise 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak.
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İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.