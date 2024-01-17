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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bursluluk parası yattı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İOKBS sınavı ne zaman? - Merak Edilenler Haberleri

        Bursluluk parası yattı mı, ne kadar oldu? İOKBS ne zaman?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. İOKBS tarihi kadar, burs ödeme tarihleri de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aylık olarak ödenen İOKBS burs parası, 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıf seviyelerine verilmektedir. Bursluluk parası, memur maaşı katsayısına göre değişkenlik göstermektedir. İşte 2024 İOKBS burs miktarı ve bursluluk sınavının yapılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 00:44 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:44
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği yılda iki kez belirlenmetedir. Hatırlanacağı gibi son olarak burs ücreti 2023 yılı için 863 TL olarak belirlenmişti. Ocak - Temmuz dönemi bursluluk ödemesinin yapılacağı tarih için gözler MEB tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Bursluluk parası yattı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İOKBS ne zaman?" İşte 2024 İOKBS bursluluk parası ödeme tarihleri...

        • 2

          İOKBS BURSLULUK PARASI YATTI MI?

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursu her ayın 25'ine kadar hesaplara geçiyor. Ocak - Temmuz dönemi için bursluluk ödemesinin zamlı yatacağı bilinse de henüz yeni tutarlar MEB tarafından açıklanmadı ve ödeme tarihi de duyurulmadı.

          Öğrenciler, e-Okul VBS üzerinden bursun yatıp yatmadığını öğrenci numarası, T.C. kimlik no ile birlikte görüntüleyebilir.

        • 3

          İOKBS BURSU ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

          2024 İOKBS burs tutarı henüz paylaşılmadı. 2023 yılı içi öğrencilere verilen İOKBS bursu 863 TL olarak belirlenmişti.

        • 4

          İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

          İOKBS uygulaması 2024 yılında 21 Nisan tarihinde uygulanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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