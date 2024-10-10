Bursaspor seyirci sayısında 4 büyükleri geride bıraktı!
2024-25 sezonunda Türkiye liglerinde en çok seyirci çeken takım, 3. Lig'den Bursaspor oldu. 42 bin seyirci ortalamasına ulaşan Bursaspor, Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u geride bırakarak zirveye yerleşti
2024-2025 sezonu Türkiye liglerinde tüm hızıyla devam ederken 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor 42 bin seyirci ortalamasına ulaşarak Süper Lig devlerini geride bıraktı.
Galatasaray 40.671, Fenerbahçe 40.331, Beşiktaş 32.093 ve Trabzonspor ise 26.463 seyirci ortalamasıyla Bursaspor’un ardından sıralandı.
Alt liglerde mücadele eden Amed SK (16.972) ve Kocaelispor (12.941) yüksek seyirci ortalamalarıyla öne çıkarken, birçok Süper Lig takımını geride bıraktılar.
Süper Lig’de ise Kayserispor (8.177), Adana Demirspor (7.977) ve Antalyaspor (7.554) gibi takımlar daha düşük seyirci ortalamalarına sahip oldu. 7 Süper Lig takımı ise 5 binin altında kalarak listeye giremedi.
EN YÜKSEK 10 SEYİRCİ ORTALAMASI:
Bursaspor: 42.230
Galatasaray: 40.671
Fenerbahçe: 40.331
Beşiktaş: 32.093
Trabzonspor: 26.463
Konyaspor: 17.842
Amed SK: 16.972
Samsunspor: 13.923
Kocaelispor: 12.941
Göztepe: 11.299