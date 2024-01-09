Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        47
        Galatasaray
        GS
        47
        Trabzonspor
        TS
        33
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        29
        Beşiktaş
        BJK
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        28
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        25
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        21
        MKE Ankaragücü
        MKE
        20
        Rams Başakşehir
        İBFK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        15
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Bursaspor'da listeler belli oluyor - Futbol Haberleri

        Bursaspor'da listeler belli oluyor

        Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, başkan adaylarının yarın saat 14.00 ile 16.00 arasında listelerini teslim etmeleri gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:27 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Listeler belli oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada Divan Başkanı Galip Sakder’in sözlerine yer verildi. Sakder, şunları söyledi: “Kulübümüzün 13-20 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Olağanüstü Seçimli - İdari ve Mali Genel Kurulu” için aday listeleri 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Divan Başkanlığı’na sunulacak; Üye Sicil Kurulu incelemesi ile kesinlik kazanacaktır. Başkan Adayları 9 kişilik Yönetim Kurulu Aday Listesini kendileri dışında 8 Asıl ve 8 Yedek üye şeklinde hazırlayacak ve listelerindeki isimleri Adli Sicil arşiv kaydı beraberinde ıslak imzalı olarak teslim edeceklerdir. Bağımsız aday olması halinde ise Denetim Kurulu ve Hukuk Kurulu birleşik listesi ise 3’er Asıl 3’er Yedek üye şeklinde çarşaf liste olarak sunulacaktır. Genel Kurul’un camiamız için hayırlı olmasını dileriz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        İlk 11 belli oldu!
        İlk 11 belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Habertürk Anasayfa