06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı konuşmada, Bursa'nın, Trabzon ve Napoli ile beraber Avrupa'nın üç büyük futbol şehrinden biri olduğunu kaydetti.
Bu şehirlerde futbolu insanların yoğun bir şekilde yaşadığını aktaran Erdoğan, "Eleştirilere olumlu bakıyoruz. Yegane amacımız, süreçlerden çok sonuçlara odaklanmak. Buradaki temel sonuç da takımın Süper Lig'e çıkması. Her şeye açığız. Taraftarlarımızı da bu süreci olumlu bir şekilde tamamlamaya davet ediyorum. Stadyumda verdikleri desteği sürdürmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, son yılın en büyük futbol trendinin savunma olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Artık herkes savunma yapmaya başladı. Her takım topun arkasına geçiyor. O gün iyi uyanan, kahvaltısını iyi yapan takımlar, mücadeleyi iyi götürüyor. Ligde bir maçlık bantta 9 takım var. Bursaspor olarak yegane amacımız, bu bandın üst sıralarında yer almak. Zorlu bir lig olacak. Devamında da ilk 2 sıra içerisinde Süper Lig'e tırmanmak istiyoruz. Psikolojik olarak çok fazla kopma yaşamamak lazım, ligde değişkenler çok fazla. Bugün ilk 8'deki takımlar, hafta sonu birbirleriyle oynayacak. Ne yapıp edip doğru oyun planıyla, doğru konsantrasyonla Boluspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Balıkesirspor maçının telafisini de bu şekilde yapacağız, benim takıma inancım sonsuz. Takımın da havası gayet iyi, şehrin de desteğini görüyorum."
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