23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
9´uncu dakikada Keçiörengücü gole yaklaştı. Kendi yarı alanından pasla birlikte çıkan konuk ekipte Cem Ekinci´nin ceza sahası sağ yan çizgisinden içeriye doğru yerden çevirdiği topu kontrol eden Famoussa Kone dönerek vuruşunu yaptı. Ancak açıyı iyi daraltan kaleci Çağlar Şahin Akbaba ayaklarıyla topu çeldi. Pozisyonun devamında Levy Clement Madinda´nın vuruşunda savunma topa ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
16´ncı dakikada bu kez Bursaspor gole yaklaştı. Burak Kapacak´ın pası sonrası altıpas çizgsine yakın bir noktadan Kubilay Kanatsızkuş´un topu yere de sektirerek vuruşunu yaparken, kaleci Metin Uçar dokunuşuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
41´inci dakikada Bursaspor golü buldu. Organize gelişen atakta sağ kanattan Burak Kapacak´ın ceza sahası içerisine doğru yaptığı ortada topa iyi yükselen Onur Atasayar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından filelere gönderdi: 1-0.
45´inci dakikada Keçiörengücü sağ kanattan köşe vuruşu kullanırken, ceza sahası içerisinde Samet Akaydın´ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba, soluna gelen topu çelmeyi başardı.
56´ncı dakikada savunma arkasına sarkan Burak Kapacak aldığı pasla bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Burak´ın vuruşunda kaleci Metin Uçar topa iki hamlede sahip oldu.
89´uncu dakikada Keçiörengücü beraberlik fırsatından yararlanamadı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte seken topa Samet Akaydın kafa vuruşunu yaptı. Yakın mesafeden soluna gelen topu uçarak çelen Çağlar Şahin Akbaba, kritik bir kurtarışa imza atarken, akabinde savunma topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Bursaspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Selahattin Altay , Murat Şener
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar (Dk. 84 Rüştü Hanlı),Aykut Akgün, Burak Kapacak, Selçuk Şahin, Musa Araz (Dk. 82 İsmail Çokçalış),Özer Hurmacı (Dk. 69 Emirhan Aydoğan),Kubilay Kanatsızkuş
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 64 Sertaç Çam),Madinda, Burak Aydın (Dk. 74 Uğur Utlu),Mendy , Kone (Dk. 83 Abdulkadir Kuzey)
Gol: Dk. 41 Onur Atasayar ( Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 73 Selçuk Şahin, Dk. 76 Aykut Akgün, Dk. 78 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor),Dk. 51 Madinda, Dk. 75 Abdulkadir Korkut, Dk. 78 Samet Akaydın, Dk. 90 Mendy (Keçiörengücü)
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