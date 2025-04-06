Yangın, saat 02.00 sıralarına Fidyekızık Mahallesi Erkan Sokak'ta ormanın içerisinde bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.