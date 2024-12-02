Bursa'da 3 yeni rafting parkurunun çalışmaları tamamlandı
Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan Kocasu Çayı'nda 20 adet rapit (zorluk derecesi yüksek noktalar) oluşturularak, 3 yeni rafting parkurunun çalışmaları tamamlandı
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Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan Kocasu Çayı'nda, rafting tutkunları için önemli bir gelişme yaşandı.
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BAKUT Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Cihat Öz'ün öncülüğünde, Keles Belediyesi iş birliği ile yapılan düzenlemeler sonucu, Gelemiç, Kemaliye ve Kocasu Parkuru'nda toplamda 20 adet rapit (zorluk derecesi yüksek noktalar) oluşturularak, 3 yeni rafting parkurunun çalışmaları tamamlandı.
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Keles ilçesinin turizmine katkı sağlaması amaçlanan Kocasu Çayı'ndaki projede yer alan parkurların, macera ve adrenalin tutkunları için artık daha heyecan verici rota olacağı ifade edildi.
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Vahşi doğanın içinde yer alan bu parkurlarda, rafting etkinlikleri katılımcılara eşsiz bir deneyim sunması bekleniyor.
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Projenin gerçekleştirilmesiyle Keles, sadece yerel değil, ulusal düzeyde de bir doğa turizmi merkezi olmayı amaçlıyor.
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