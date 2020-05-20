Araçların yanı sıra özel tekneleriyle bölgeye gelenlerin de olduğuna değinen Sert, "Tirilye'de çok yoğun bir turizm akışı vardı. Kovid-19 nedeniyle yoğunluk, yerini sessizliğe bıraktı. Tirilye'yi ilk defa bu kadar sessiz görüyoruz. Yeniden eski günlerine döneceğine inanıyoruz. Biz de buradaki işletmeciler olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Misafirlerimizi en güzel ve temiz şekilde ağırlamak için gereken hassasiyeti göstereceğiz" diye konuştu.