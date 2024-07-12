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        Haberler Gündem Güncel Bursa'nın İznik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda | Son dakika haberleri

        Bursa'nın İznik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda

        Bursa'nın İznik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Ekiplerin 15 araç ve 3 tankerle müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alınırken depoda büyük çaplı hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:17
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        Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
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        İznik'in Elbeyli Mahallesi'nde faaliyet gösteren soğuk hava deposunun çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin kısa sürede tüm depoyu sarması üzerine bölgeye İznik, Orhangazi, Gemlik, Yenişehir, Küçükbalıklı, Gürsu, Kestel, Küçük Sanayi, Demirtaş ve İnegöl'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 15 araç ve 3 tankerle müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

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        Yangın nedeniyle soğuk hava deposunun çatısı çöktü.

        Büyük çaplı hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        #bursa iznik
        #soğuk hava deposu yangını
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