Bozbey, 4-5 mahallenin atık suyunun da olduğu gibi Nilüfer Çayı'na gittiğini belirterek, şöyle devam etti: "Onları da toparladık. 155 noktadaki kaçak deşarjlara yönelik ekip kurduk ve hepsinin ağzını betonladık. Yakında fabrikalarda geri tepmeler sonucu taşmalar başlayınca koştura koştura Buski'ye gelecekler. O zaman soracağız nereye ve nasıl atık bıraktıklarını. Derelere başlayacağız. Daha vahim tabloyla karşılaşacağımı tahmin ediyorum. Ayvalı Dere'de ne var çok merek ediyorum. Çalı ve Kayaapa'dan geliyor orada ne var çok merak ediyorum. Gürsu'den gelen dereler. Onlara da başlayacağız. Bütün derelerde çalışmalara başlayacağız. Temiz akmasını sağlayacağız."