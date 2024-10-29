Bursa Nilüfer: 2 - Ankaragücü: 3 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursa Nilüfer FK sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Riccardo Saponara, 55. dakikada Kevin Varga ve 68'de Renaldo Cephas kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 41. dakikada Hasan Gündoğdu ve 62'de Aykut Çift'ten geldi.

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Bu sonucun ardından Ankaragücü bir üst tura yükseldi. Bursa Nilüfer ise turnuvaya veda etti.