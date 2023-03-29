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İşte bu yazı içerisinde Bursa metro durakları 2023 için isimleri neler bunları öğreneceksiniz. Aynı zamanda Bursa metro durak isimleri, güzergahı, sefer saatleri ve istasyon haritası hakkında da bilgiler edineceksiniz.

Hemen okuyun, hepsini öğrenin.

Bursa Metro Durakları

Öncelikle Bursa metro durakları isimleri neler? En çok merak edilen konulardan birisi olmasının yanı sıra güzergahı hakkında da önemli bilgiler vereceğiz.

Arabayatağı- Yavuz Selim Hattı

- Emek, Korupark, Organize Sanayi, Hamitler Fethiye, Bağlarbaşı Esentepe, İhsaniye, Karaman, Bursaspor/ Acemler, Paşaçiftliği, Sırameşeler, Kültürpark, Merinos, Osmangazi, Şehreküstü, Demirtaşpaşa, Gökdere, Davutdede, Duaçınarı, 152 Evler, Arabayatağı…

Eğer bu duraklardan birine binmeniz gerekirse, hangi duraktan geçeceğinizi ya da öncesinde hangi durağın olduğunu merak ediyorsanız bu listeyi bir yere yazın. Bu, genel olarak baktığınızda Bursa’nın en çok kullanılan metro hattıdır.

Şimdi diğerlerine de bir bakalım.

Uludağ Üniversitesi- Kestel

- Üniversite, Batıkent, Yüzüncüyıl, Özlüce, Ertuğrul, Altınşehir, Küçük Sanayi, Ataevler, Beşevler, Fatih Sultan Mehmet, Nilüfer, Odunluk, Bursaspor, Paşaçiftliği, Sırameşeler, Kültürpark, Merinos, Osmangazi, Şehreküstü, Demirtaşpaşa, Gökdere, Davutdede, Duaçınarı, 152 Evler, Arabayatağı, Mimar Sinan, Hacivat, Şirinevler, Otosansit, Cumalıkızık, Gürsu, Kestel…

Üniversite yolu üzerinde kullanacağınız bir yol varsa kesinlikle bu hattı kullanmalısınız. Haftanın her günü çalışan metro hattı çalışma saatleri 00.00- 23.40 arasında.

Aynı zamanda Bursa metro durak isimleri dediğimizde bir diğer güzergahı da paylaşalım.

Küçüksanayi- Demirtaşpaşa

- Küçüksanayi, Ataevler, Beşevler, Fatih Sultan Mehmet, Nilüfer, Odunluk, Bursaspor, Paşaçiftliği, Sırameşeler, Kültürpark, Merinos, Osmangazi, Şehreküstü, Demirtaşpaşa.

İşte Bursa metro güzergahı bu şekilde. Eğer daha detaylı bir şekilde Bursa metro durakları istasyon haritası görmek istiyorsanız resmi web sitesini kullanabilirsiniz. Burada hangi güzergahtan ve bölgelerden geçtiğini daha net görebilirsiniz.

Aynı zamanda Bursa metro durakları çoğu kişinin kullandığı bölgelerde yer alıyor. İşe, okula ya da merkeze gitmek isteyenler bu hatlardan birine binerek istediği yerde inebilirler.

Bursa Metro Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika?

Aslında bu noktada merak edilen bir başka konu da duraklar arasındaki mesafenin kaç dakika olduğudur. Bu sorunun cevabı değişkendir. Günün belli saatleri, belli günler ve yoğunluğun oluşumu metro aralıklarında aksamalara sebep olabilir.

Ama genel olarak bakıldığında Bursa metro durakları arası mesafe kaç dk dediğimizde ortalama 2 dakika olduğunu söyleyebiliriz.

Bursa metro durakları sefer saatleri ise kolay kolay değişmiyor ve hatlar arasında da farklılık gösterebiliyor. Küçüksanayi- Demirtaşpaşa hattı çalışma saatleri 07.47- 18.55 arasındadır. Sefer sıklığı ise 7 dakikadır. Ayrıca Uludağ Üniversitesi- Kestel metro güzergahı ise 00.00- 23.40 arasında çalışıyor.

Bütün bu yolculuklar ise ortalama 35- 40 dakika sürüyor. Eğer işinize ya da okulunuza yetişmek istiyorsanız saatlerine bakarak çıkmanız daha iyi olacaktır.

Bursa Metro Ücretleri 2023

Bilindiği üzere her yıl ulaşıma zam yapılıyor. Bursa metro ücretleri de 2023 yılı için güncellendi. Yeni ücretler şu şekilde:

- Kısa hat ücreti 8,15 TL

- Uzun hat tam ücreti 9,40 TL

- Kısa hat abonman fiyatı ise 520 TL

Sizlere Bursa ulaşımıyla ilgili bilmeniz gereken önemli bilgileri aktardık. Eğer bir gün yolunuz düşerse bu bilgileri hatırlayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos