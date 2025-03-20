Bursa'da olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay’da meydana geldi. İddiaya göre, erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti.

REKLAM advertisement1

TEKME TOKAT METRODAN ATTILAR DHA'daki habere göre diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu’na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI REKLAM O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, metronun içinde darp edilen yolcunun, vagonun kapıları açıldığında, diğer yolcular tarafından tekmelenerek dışarı atıldığı, elindeki poşetlerin de yere düştüğü görüldü.