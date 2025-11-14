Habertürk
        Mantardan zehirlenen 7 kişi tedaviye alındı!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki farklı olayda ormandan topladıkları mantarlardan zehirlenen 5'i aynı aileden, 7 kişi hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 11:24 Güncelleme: 14.11.2025 - 11:24
        Bursa'da olay, dün kırsal Tekke Mahallesi’nde meydana geldi. Ferdi G. (29), ağabeyi İlhan G. (34) ile birlikte ormana giderek mantar toplayıp eve getirdi.

        ANNE MANTARDAN YEMEK YAPTI

        DHA'daki habere göre anne Fatmagül G. (60), oğullarının topladığı mantarlarla yemek yaptı. Yemekten yiyen Hayrettin G. (62), Fatmagül G., Ferdi G., Şahin G. (27) ve İlhan G., bir süre sonra rahatsızlandı.

        5 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

        Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvuran ailenin yedikleri mantardan zehirlendiği belirlendi. 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

        2 ZEHİRLENME OLAYI DAHA

        Öte yandan kırsal Çitli Mahallesi’nde yaşayan Harun G. (30) ile Alanyurt Mahallesi’nde yaşayan Kemal B. de (30) ormandan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenerek, hastanede tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
