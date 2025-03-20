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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı husumetlisi 41 yaşındaki Onur Esen tarafından tüfekle göğsünden vurulan 31 yaşındaki Ceyhun Avcı hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Esen, jandarma tarafından yakalandı. Katil zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:08
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        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
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        Bursa'da kan donduran olay, Orhangazi ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

        TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

        Hayatını kaybeden Ceyhun Avcı.
        Hayatını kaybeden Ceyhun Avcı.

        İddiaya göre Ceyhun Avcı (31), elinde tornavida ile kahvehaneye girip aralarında husumet bulunan Onur Esen (41) ile tartışmaya başladı.

        TÜFEKLE GÖĞSÜNDEN VURDU

        Katil zanlısı Onur Esen.
        Katil zanlısı Onur Esen.

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Onur Esen, tüfekle Ceyhun Avcı’ya ateş etti. Göğsünden vurulan Avcı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli bölgeden hızla uzaklaştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        KAÇTI AMA YAKALANDI

        Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Onur Esen’in yakalanması için çalışma başlattı. Zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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