Bursa haberleri: Herkes şoke oldu! Sahaya paraşütle indi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Bursa haberleri: Herkes şoke oldu! Sahaya paraşütle indi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Bursa Amatör Ligi 1. Küme Yenicespor ve Şirinevler takımlarının karşı karşıya geldiği maçın devre arasında büyük sürpriz yaşandı. Uludağ eteklerinden uçuş yapan paraşüt sporcusu ve mobilya firması işçisi Adem Keskin, evine yakın olan amatör futbol sahasını gözüne kestirdi.

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SÜZÜLEREK SAHAYA İNDİ İHA'da yer alan habere göre havadan sahanın müsait olduğunu gören paraşüt sporcusu, süzülerek sahaya indi. Paraşütçüyü gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşarken, onu ayakta alkışladılar.

FABRİKANIN BAHÇESİNE DE İNMİŞTİ Uludağ eteklerinden paraşütle uçuş yapan mobilya firması işçisi Adem Keskin, 2 yıl önce de mesaiye geç kalmamak için çalıştığı fabrikanın bahçesine iniş yapmıştı. REKLAM

"ARAÇLAR VARDI SOKAĞA İNEMEDİM" Sokağında araçlar olduğu için sahaya indiğini belirten Adem Keskin, "Uludağ'dan uçuş yaptık. Kendi evimin sokağında iniş yapacaktım ama etrafa araçlar olduğu için yapamadım. Yakın olduğu için sahaya iniş yapmak zorunda kaldım. Şimdi tekrardan çıktık ama karanlık oldu uçuş yapamıyoruz. Güzel bir uçuştu.

"JANDARMA APAR TOPAR DIŞARI ÇIKARDI" İndiğim sırada sahada maç oynanıyormuş. Devre arası olduğu için sıkıntı yaşamadık. Jandarma beni apar topar hemen dışarı çıkardı. Güzel bir iniş oldu" diye konuştu.