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Bursa'da, Osmangazi Kükürtlü Mahallesi 1. Mutlular Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında yaşayan Mustafa Demirel'in (60) oğlu Hakan Demirel (33), 10 Şubat 2023'te polise giderek babasının kaybolduğunu ihbar etmiş, bir süre sonra ise emniyet güçlerine onu asma katta evde silahla vurulmuş halde bulduğunu söylemişti.

EVİNE EN SON OĞLU GİTMİŞ AA'da yer alan habere göre polis, baba Demirel'in evine en son oğlu Hakan Demirel'in, ihbardan bir gün önce geldiğini belirlemişti.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ Gözaltına alınan Hakan Demirel, polise önce yanıltıcı bilgiler vererek suçunu kabul etmemiş, daha sonra ise babasını, sevdiği kızla ilişkisine onay vermediği ve kız arkadaşına küfrettiği için sinirlenerek pompalı tüfekle vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Bunun üzerine 11 Şubat'ta evde asma katta Mustafa Demirel'in cesedi bulunmuştu.

KIZ ARKADAŞINA 3 CUMHURİYET ALTINI ALMIŞ Demirel'in, cinayetin ertesi günü kız arkadaşı Ezgi I. ile buluşup Kapalı Çarşı'ya giderek babasının banka kartıyla 3 cumhuriyet altını aldığı, bunu paraya çevirdiği ortaya çıkmıştı.

AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ Tutuklanan Hakan Demirel hakkında "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakan Demirel (33), maktul Mustafa Demirel'in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanığın avukatı katıldı.

"BABAMIN MEKANI CENNET OLSUN" Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Demirel, "Takdir mahkemenindir. Babamın mekanı cennet olsun." dedi. AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ Mahkeme heyeti, sanığı "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.