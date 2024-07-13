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        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!

        Bursa'da, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu 33 yaşındaki Berk Ü. tarafından 8 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilen 35 yaşındaki Bayram Apaydın, koşarak hastaneye giderken kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Apaydın hayatını kaybederken, kaçan Berk Ü. polis tarafından saklandığı evinde yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:24
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        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
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        Bursa'da olay, dün saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Apaydın (35), aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Berk Ü. ile Emniyet Caddesi üzerinde karşılaştı.

        8 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Berk Ü., bıçakla Bayram Apaydın'ı vücudunun 8 farklı yerinden bıçaklayıp, boğazını kesti.

        KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KOŞTU

        Yaralanan Apaydın, yakında bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için koşmaya başladı. O anları güvenlik kamerasına yansıyan Apaydın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin, ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Apaydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        MAKTULÜN 36 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Toplam 36 suçtan kaydı bulunan Bayram Apaydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ZANLININ DA 16 SUÇ KAYDI VAR

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, kısa sürede ismini belirlediği 16 suçtan kaydı bulunan Berk Ü.'yü gizlendiği evinde gözaltına aldı.

        CİNAYETİN NEDENİ: ALACAK VERECEK

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Berk Ü.’nün cinayeti, alacak meselesi yüzünden işlediğini söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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