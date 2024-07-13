8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!

Bursa'da olay, dün saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Apaydın (35), aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Berk Ü. ile Emniyet Caddesi üzerinde karşılaştı.

DHA'da yer alan habere göre burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Berk Ü., bıçakla Bayram Apaydın'ı vücudunun 8 farklı yerinden bıçaklayıp, boğazını kesti.

Yaralanan Apaydın, yakında bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için koşmaya başladı. O anları güvenlik kamerasına yansıyan Apaydın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin, ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Apaydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.