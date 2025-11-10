Habertürk
        Bursa haberleri: 7 aylık Eren bebek, beşiğinde ölü bulundu!

        Bursa'da 7 aylık Eren bebek, beşiğinde ölü bulundu!

        Bursa'da, 7 aylık Eren Çetin annesi tarafından beşiğinde ölü bulundu. Eren bebeğin ölüm nedeninin saptanması için soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 15:40 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:40
        Daha 7 aylık! Eren bebek ölü bulundu!
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Serenay (34) ve Sezai Çetin (37) çifti, 7 aylık bebekleri Eren Çetin’i uyutup, beşiğine yatırdı.

        BEŞİĞİNDE HAREKETSİZ BULDU

        DHA'nın haberine göre; anne Serenay Çetin, saat 12.30 sıralarında kontrol etmek için yanına gittiği bebeğini hareketsiz buldu. Serenay Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı uyguladı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeklerinin ölüm haberini alan çift sinir krizi geçirdi.

        ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Eren Çetin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #Bursa
        Yazı Boyutu
