Bursa Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bursa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bursa başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bursa Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bursa seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bursa Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bursa Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.44 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:23 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 56.3 oldu. Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 601.043 oyla yüzde 52.57 - Kemal Kılıçdaroğlu: 452.556 oyla yüzde 39.59 - Sinan Oğan: 83.105 oyla yüzde 7.27 - Muharrem İnce: 6.509 oyla yüzde 0.57 aldı. Bursa 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 601.043 oyla yüzde 52.57Kemal Kılıçdaroğlu: 452.556 oyla yüzde 39.59Sinan Oğan: 83.105 oyla yüzde 7.27Muharrem İnce: 6.509 oyla yüzde 0.57

Bursa Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.19 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:23 itibarıyla yüzde 40.6 oranında açıldı. 2023 Bursa milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 422.793 oyla yüzde 54.05 - Millet İttifakı: 280.013 oyla yüzde 35.79 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 35.310 oyla yüzde 4.51 - Ata İttifakı: 25.333 oyla yüzde 3.24 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.390 oyla yüzde 0.18 aldı. Saat 21:23 itibarıyla 2023 Bursa milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 422.793 oyla yüzde 54.05Millet İttifakı: 280.013 oyla yüzde 35.79Emek ve Özgürlük İttifakı: 35.310 oyla yüzde 4.51Ata İttifakı: 25.333 oyla yüzde 3.24Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.390 oyla yüzde 0.18AK Parti: 315.237 oyla yüzde 40.30CHP: 184.714 oyla yüzde 23.61İYİ Parti: 95.299 oyla yüzde 12.18MHP: 72.579 oyla yüzde 9.28YEŞİL SOL: 31.988 oyla yüzde 4.09YENİDEN REFAH: 28.779 oyla yüzde 3.68ZP: 23.322 oyla yüzde 2.98MEMLEKET: 9.605 oyla yüzde 1.23BBP: 6.198 oyla yüzde 0.79TİP: 3.322 oyla yüzde 0.42GENÇ: 2.148 oyla yüzde 0.27AP: 2.011 oyla yüzde 0.26ANAP: 1.209 oyla yüzde 0.15MP: 866 oyla yüzde 0.11AB: 821 oyla yüzde 0.10TKP: 633 oyla yüzde 0.08SOL PARTI: 614 oyla yüzde 0.08HAKPAR: 456 oyla yüzde 0.06HKP: 448 oyla yüzde 0.06YP: 191 oyla yüzde 0.02TKH: 143 oyla yüzde 0.02MİLLİYOL: 123 oyla yüzde 0.02GBP: 0 oyla yüzde 0.00