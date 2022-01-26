Türkiye'nin lokomotifi olan otomotiv sektörü ihracatında Bursa'dan geçen yıl 6.7 milyar dolarlık dış satım yapıldı.
TOFAŞ, OYAK Renault, Karsan gibi büyük işletmelerin yanı sıra çok sayıda otomotiv yan sanayi firmasına ev sahipliği yapan Bursa, Türkiye'nin Otomobili'nin de (TOGG) üretim üssü olacak. TOGG'un fabrikasının kurulduğu Bursa, bu konuda Türkiye'nin adeta merkez üssü haline gelecek.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Bursa, 2021 yılında 6 milyar 698 milyon 856 bin dolar ile 6 milyar 959 milyon 805 bin dolar dış satım yapan Kocaeli'nin ardından en çok otomotiv ihracatı gerçekleştiren ikinci il oldu.
Bursa'yı, 6 milyar 494 milyon 905 bin dolarla İstanbul, 4 milyar 472 milyon 709 bin dolarla Sakarya ve 1 milyar 166 milyon 665 bin dolarlık pazar payıyla başkent Ankara takip etti.
152 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI
Geçen yıl Bursa'dan 152 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi.
Dış pazarda en büyük satım Fransa'ya oldu. Fransa'ya kentten yapılan otomotiv ihracatı 2020'ye kıyasla yüzde 2,47 artarak 1 milyar 344 milyon 303 bin dolardan 1 milyar 377 milyon 565 bin dolara çıktı.
İkinci sıradaki Almanya'ya, 1 milyar 26 milyon 957 bin dolar dış satım yapılan 2020'ye kıyasla yüzde 10,42'lik artışla 1 milyar 133 milyon 997 bin dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.
İtalya da 927 milyon 448 bin dolarla Bursa'nın en çok otomotiv ihracatı yaptığı üçüncü ülke oldu.
Bursa'nın geçen yıl otomotiv dış satımı yaptığı ilk 10 ülkeye 2020 ve 2021 yılındaki dolar bazında ihracat rakamları ise şöyle;
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!