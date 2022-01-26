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Türkiye'nin lokomotifi olan otomotiv sektörü ihracatında Bursa'dan geçen yıl 6.7 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

TOFAŞ, OYAK Renault, Karsan gibi büyük işletmelerin yanı sıra çok sayıda otomotiv yan sanayi firmasına ev sahipliği yapan Bursa, Türkiye'nin Otomobili'nin de (TOGG) üretim üssü olacak. TOGG'un fabrikasının kurulduğu Bursa, bu konuda Türkiye'nin adeta merkez üssü haline gelecek.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Bursa, 2021 yılında 6 milyar 698 milyon 856 bin dolar ile 6 milyar 959 milyon 805 bin dolar dış satım yapan Kocaeli'nin ardından en çok otomotiv ihracatı gerçekleştiren ikinci il oldu.

Bursa'yı, 6 milyar 494 milyon 905 bin dolarla İstanbul, 4 milyar 472 milyon 709 bin dolarla Sakarya ve 1 milyar 166 milyon 665 bin dolarlık pazar payıyla başkent Ankara takip etti.

152 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

Geçen yıl Bursa'dan 152 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

Dış pazarda en büyük satım Fransa'ya oldu. Fransa'ya kentten yapılan otomotiv ihracatı 2020'ye kıyasla yüzde 2,47 artarak 1 milyar 344 milyon 303 bin dolardan 1 milyar 377 milyon 565 bin dolara çıktı.

İkinci sıradaki Almanya'ya, 1 milyar 26 milyon 957 bin dolar dış satım yapılan 2020'ye kıyasla yüzde 10,42'lik artışla 1 milyar 133 milyon 997 bin dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

İtalya da 927 milyon 448 bin dolarla Bursa'nın en çok otomotiv ihracatı yaptığı üçüncü ülke oldu.

Bursa'nın geçen yıl otomotiv dış satımı yaptığı ilk 10 ülkeye 2020 ve 2021 yılındaki dolar bazında ihracat rakamları ise şöyle;

Ülke 2020 2021 Değişim (Yüzde) Fransa 1.344.303.786 1.377.565.240 2,47 Almanya 1.026.957.297 1.133.997.381 10,42 İtalya 896.848.311 927.448.923 3,41 İspanya 413.289.768 401.225.477 - 2,92 ABD 335.307.625 324.493.319 - 3,23 Fas 227.589.253 291.676.157 28,16 Polonya 227.870.048 254.424.390 11,65 İngiltere 207.710.954 222.861.182 7,29 Romanya 394.157.281 211.350.801 - 46,38 Mısır 182.331.147 193.847.986 6,32