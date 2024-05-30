Sakaryaspor - Bodrum FK maçı CANLI YAYIN
Sakaryaspor - Bodrum FK maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Sakaryaspor ile geçen sezonun play-off finalisti Bodrum FK, Adana'da Süper Lig'e yükselme maçında karşı karşıya geliyor
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEM: Abdülkadir Bitigen
SAAT: 20.00
YAYIN: TRT SporMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Rotman, Donkor, Bülent, Hasan, Sinan, Dimitrov, Murat, Del Valle, Dino.
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celutska, Ali, Cenk, Ahmet, Musah, Samet, Burak, Kenan, Gökdeniz.
Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip belli oluyor. Sakaryaspor ve Bodrum FK, Adana'da kozlarını paylaşıyor.
Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.
2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan iki ekipten Sakaryaspor, doğrudan 1. Lig vizesi alırken, Bodrum FK ise play-off maçları sonunda 1. Lig'e çıkmıştı.
SAKARYASPOR 17 YIL SONRA İLKİ İSTİYOR
Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti.
1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlı takım, 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004'te ise doğrudan Süper Lig vizesi almıştı.
BODRUM FK BİR İLKİN PEŞİNDE
Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum FK, geçen sezon da yükseldiği finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı.