Sakaryaspor - Bodrum FK maçı CANLI YAYIN

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT Spor

Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Rotman, Donkor, Bülent, Hasan, Sinan, Dimitrov, Murat, Del Valle, Dino.

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celutska, Ali, Cenk, Ahmet, Musah, Samet, Burak, Kenan, Gökdeniz.

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip belli oluyor. Sakaryaspor ve Bodrum FK, Adana'da kozlarını paylaşıyor.

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan iki ekipten Sakaryaspor, doğrudan 1. Lig vizesi alırken, Bodrum FK ise play-off maçları sonunda 1. Lig'e çıkmıştı.

Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.

SAKARYASPOR 17 YIL SONRA İLKİ İSTİYOR

Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti.

1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlı takım, 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004'te ise doğrudan Süper Lig vizesi almıştı.