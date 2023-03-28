NE OLMUŞTU?
Erol Tosun ile eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun'un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö, geçen yıl ekim ayında Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde bir iş yerinde, önceden yaşanan olayla ilgili konuşmak üzere buluşmuştu.
Tosun ile kendilerine selam vermediği iddiasıyla Mehmet Murat Ö. ve oğlu Eyüp Can Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğul tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen köpek, Tosun'u yaralamıştı. Tosun, köpeği ikinci kattaki iş yerinin penceresinden atmıştı.
Erol Tosun, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.