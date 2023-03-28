"3 FARKLI ZAMANADA KÖPEĞİN KOMUTLA SALDIRTILMASI MEVCUT"

Tosun, bu olayı "yaralama" olarak nitelendirmenin mümkün olmayacağını savunarak, şunları kaydetti:

"Çünkü 3 farklı zamanda köpeğin komutla saldırtılması mevcut hatta son keresinde mağdur kaldırımda otururken ve bilincini kaybetmişken o köpeğin tekrar üzerine salınması var. Bunu 'yaralama' olarak nitelendirmek mümkün değildi. Sayın mahkeme de bu talebimizi yerinde buldu, şu anda görevsizlik kararı verildi, dosya nöbetçi ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Bunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum çünkü bu insanlar 'köpek saldırdı, biz bir şey yapmadık, elimizi bile sürmedik' diyerek bu işten sıyrılmayı planlıyordu. Süreç bu şekilde işlemeyecek. Bu da belki bundan sonra bu tarz kötü niyet içinde olacak insanlara da ders olacaktır diye düşünüyoruz."