Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'daki kaçak kazı operasyonunda 3 tutuklama

        Bursa'da kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Bursa İznik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 00:52 Güncelleme: 19.02.2024 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki kaçak kazı operasyonunda 3 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamdibi Mahallesi'nde birinci derece sit alanı olan ve koruma alanı statüsünde bulunan kaya mezarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; bölgeyi takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.G, T.Ö. ile E.D'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, bölgede 2 kazma, 2 balyoz, halat, manivela çubuğu ve yaklaşık 7 kilogram kaya kırıcı toz ibareli madde ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #İznik
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Düştüğü göl sonu oldu!
        Düştüğü göl sonu oldu!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Çin kararını verdi: Silah satmayacak
        Çin kararını verdi: Silah satmayacak
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Habertürk Anasayfa