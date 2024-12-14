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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da yaşandı! 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Bursa'da yaşandı! 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde okula giden 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan 71 yaşındaki F.B. tutuklandı. İfadesinde, "Okula götürecektim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:27
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        6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, okula giden D.A. (6) adlı erkek çocuğu, bisikletiyle kaçırmaya çalışan ve çevrede fark edilince kaçan F.B. (71), polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki bir okulun önünde meydana geldi. Okulun önünde bekleyen F.B., D.A.'yı bisikletine bindirip götürmeye çalıştı.

        Olayı görenlerin tepkisi üzerine çocuğu bırakıp bisikletiyle kaçan F.B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen F.B.’nin ifadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenildi.

        Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen F.B., tutuklandı.

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