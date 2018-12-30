Bursa'da kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaat firması tarafından 1,5 yıl önce yapımına başlanan binaların inşaası, 10 metre derinliğinde temeli kazılıp demiri döşendikten sonra yarım kaldı. Kazı nedeniyle çevresindeki kaldırım ve yol çökerken, yan binada da zemin kayması ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Yan apartmanda oturan Taner Sönmezocak, "Binamız yıkılır diye korkuyla yaşıyoruz" dedi.

DHA'nın haberine göre, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bahriyeli Sokak'ta bulunan 2 apartmandaki 20 daire sahibi, kentsel dönüşüm için özel bir inşaat firmasıyla anlaştı. Apartman sakinlerinin evlerinin boşaltmasının ardından 1,5 yıl önce bina yıkıldı, yeni binaların yapımı için çalışmalar başladı. Çevresine istinat duvarı yapılmayan temelin demir işi bitti. Ancak beton dökülmeden inşaat firması çalışmaları durdurdu.

Geçen süre içerisinde arsayı çevreleyen kaldırım ve yollar, zaman içinde çöktü. Bitişikteki apartmanın zeminindeki toprak boşluğa doğru kaydı. Apartmanların duvarları çatladı. Müdahale edilmezse evlerinin yıkılacağından korkan mahalle sakinleri, yetkililerden bu sorunu çözmeleri için yardım istedi.

İnşaat şirketinin yıkım sırasında kendi apartmanlarının bahçe duvarını da yıktığını söyleyen Taner Sönmezocak, "İnşaat firması, yıkım yaparken bizim binamızın bahçe duvarını da yıktı. Bize 'Merak etmeyin, istinat duvarı yapacağız' dediler. Ancak istinat duvarı çok maliyetli olduğu için köşeye çok az inşa edildi. O an için bir sorun yoktu. İlerleyen günlerde havalar soğuyup yağışlar başlayınca bizim binamızın altındaki toprak, yıkılan binanın arsasına doğru kaydı. Yetkililere dilekçeler verdik, noterden inşaat firmasına protesto çektik. Bir sonuç alamayınca duvarı biz yapalım dedik. 'Burası bizim arazimiz' diyerek kabul etmediler. 'Siz yapın' dedik, 'Biz de yapamayız' dediler" diye konuştu.

Evlerinde korkuyla yaşadıklarını belirten Sönmezocak, "Apartmanda kiracılar var, günün birinde yıkılır korkusuyla çıkmak için ev arıyorlar. Son günlerde sık sık deprem belirtileri oluyor, bizim binamızın altı boş. Yaklaşık 5- 6 metre boşluk var. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

KANALİZASYON BORULARI ORTAYA ÇIKTI, SOKAĞI PİS KOKU SARDI

Sokaktaki elektrik direklerinin dahi yıkıldığını belirten Taner Sönmezocak, "Müteahhit çok üzülüyor, çok sıkılıyormuş. Devamlı stres haplarıyla yaşıyormuş. Herhalde inşaatı görmek de istemiyormuş. Buna benzer 4 inşaatı olduğunu, dördüne de belediyenin ruhsat vermediğini duyduk, ama neden vermediğini bilmiyoruz. Buradaki inşaat gittikçe tıpkı bir yangın gibi çevresini yavaş yavaş kemirmeye başladı. Daha önce bir elektrik direği devrildi. Şimdi bir direk daha eğrildi. Açıkta kalan bir su borusu da eğrildi. Alandaki kanalizasyon borularının her yerinde ek var. Sürekli bu borulardan pis sular akıyor, bölgeyi pis koku sardı" şeklinde konuştu.