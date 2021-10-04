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Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 20 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fırtına isimli polis köpeğinin de katıldığı operasyon done ile havadan takip edildi

04.10.2021 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 20 kilo metamfetamin ele geçirildi
Fırtına gibi operasyon! Tam 20 kilo
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İHA

Bursa'da narkotik polisi son yılların en büyük operasyonuna imza attı. Nefes kesen takiple binlerce genci zehirleyecek 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fırtına isimli köpeğin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan bir zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Operasyon anı drone ile de havadan takip edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ile yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibe başladı. Ekipler şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı takibe aldı. Drone destekli yapılan takip sonucu polis ekiplerini fark eden şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Kısa süren kovalamaca sonrası şüphelinin bulunduğu otomobilin önü kesilerek durduruldu. Operasyonda L.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Narkotik detektör köpeği Fırtına'nın araçta yaptığı aramalarda ise spor çanta içinde 100 bin kişiyi zehirleyecek kadar, 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan L.A. tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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