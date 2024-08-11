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        Haberler Gündem Bursa'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da otomobil takla attı: 3 yaralı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 04:21 Güncelleme: 11.08.2024 - 04:21
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        Bursa'da otomobil takla attı: 3 yaralı
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        Yunuseli Mahallesi Kanal Caddesi'nde Adem D. idaresindeki otomobil, takla atıp yol kenarındaki boş araziye devrildi.

        Sürücü Adem D. ile baba Bülent T. ve oğlu Hazar T, araç içinde sıkıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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