Bursa'da seyyar ve kaldırım işgali denetimi

Bursa'da zabıtadan seyyar satıcı ve kaldırım işgali denetimi
Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndaki seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapanlara yönelik denetim yaptı
Bursa'da, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapanlara yönelik şikâyetlerin artması üzerine Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.
Pazar günleri seyyar satıcıların bulunduğu Ulubatlı Hasan Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni denetleyen ekipler, yayalara ait olan kaldırımlardaki işgali sone erdirdi.
Gerekli önlemleri alan ekipler, denetimlerin bundan sonra artarak devam edeceğini bildirdi.