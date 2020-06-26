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Bursa'da sahillerin "girilebilir" nitelikte olduğu açıklandı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, deniz ve göl sahillerinin halk sağlığına uygunluğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilen numune alım işlemlerinin birinci tur sonuçlarına göre sahillerin "girilebilir" nitelikte olduğu tespit edildi.

26.06.2020 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da sahillerin
AA

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimiyle birlikte deniz ve göl sahillerinin halk sağlığına uygunluğunu belirlemek amacıyla sahillerden numune alım işlemi başladı. 15 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek numune alımlarının birinci turu sonuçlanırken, yönetmelik doğrultusunda Marmara sahil şeridi ve İznik Gölü çevresinde tespit edilen 24 odaktan alınan numunelerin hepsi "girilebilir" nitelikte çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, 15 günde bir düzenli olarak sahillerden numune alacaklarını bildirdi.

İlk tur numune sonuçlarına göre sahillerin yüzülebilir nitelikte suya sahip olduğuna dikkati çeken Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Alınan numune sonuçları müdürlüğümüzün internet sitesinde yayınlanmakta olup, plajların analiz sonuçlarının herkese açık olmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca analiz sonuçlarına göre uygun olmayan yerler, yüzme alanlarındaki muhtemel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve numune sonuçları uygun çıkıncaya kadar yüzme alanının kullanıma kapatılması konularında ilgili kamu kurumlarına bildirilmektedir."

Her numunenin "iyi", "orta" ve "kötü" kalite su olarak değerlendirildiğini belirten Kaşıkcı, "Vatandaşların rağbet edeceği deniz ve göl plajlarımızın insan sağlığını tehdit etmemesi için denetim amaçlı numune alma işlemlerimiz bu yaz mevsiminde de devam edecektir. Numune alımlarını büyük titizlikle sürdürerek vatandaşlarımızın sağlığını korumayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Numuneler sonucu Gemlik'te; Narlı, Büyükkumla, Gemsaz, Kumsaz, Kurşunlu Hanımlar Halk Plajı, Karacaali Gençlik, Küçükkumla, Hasanağa Gençlik Kampı, Mudanya'da; Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum, Burgaz, Kumyaka Zeytinbağı, Eşkel, Eğerce, Çoşkunöz Halk Plajı, Mesudiye, Karacabey'de; Yeniköy, Malkara, Kurşunlu Halk Plajı, İznik Gölü'nde; Göllüce, İnciraltı mevki, Orhangazi ve Darka Tatil Köyü'nde plajların hepsinin girilebilir nitelikte olduğu tespit edildi.

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