Bursa'da palet fabrikasında yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tahtalı Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen alevler tüm alana yayıldı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.