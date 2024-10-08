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        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'da operasyon: 22 yabancı uyruklu yakalandı

        Bursa'da operasyon: 22 yabancı uyruklu yakalandı

        Bursa'da polis ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 22 yabancı uyruklu ile 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 00:22 Güncelleme: 08.10.2024 - 00:24
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        Bursa'da 22 yabancı uyruklu yakalandı
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        Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giren yabancı uyrukluların kalacak yer temin edilerek Yıldırım ilçesine bağlı Çelebi Mehmet Mahallesi'ndeki iş yerinde çalıştırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        İş yerine düzenlenen operasyonda yakalanan 22 yabancı uyrukludan 14'ünün ülkeye kimliksiz olarak kaçak yollardan girdikleri, 6'sının Bursa'da, diğer 2 kişinin de başka illerde kayıtlı geçici koruma belgesinin bulunduğu tespit edildi.

        AA'nın haberine göre, yakalanan yabancı uyruklunun sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

        Yabancı uyrukluları kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdıkları öne sürülen İ.H. ve T.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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