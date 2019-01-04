Bursa'da bugün okullar tatil mi? Sorusu merak konusu oldu. Bursa'nın merkez kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce öğrenci ve veli okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı.

BURSA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ (4 OCAK CUMA 2019)

Bursa Valiliği konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı ve eğitim-öğretime ara verilmediği öğrenildi.

BURSA'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK

4 Ocak Bursa hava durumu şöyle; Meteoroloji'den alınan verilere göre bugün kar yağışı akşam 18:00'e kadar etkisini gösteriyor. Sıcaklık sabah saatlerinde eksi 6 dereceye kadar inerken, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 4 derece. 5 Ocak hava kar yağışlı 4 derece, 6 Ocak hava kar yağışı, 2 derece olması tahmin ediliyor. Meteroloji beş günlük Bursa hava durumu verileri aşağıda yer alıyor.