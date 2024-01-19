Bursa'da motosiklet devrildi, sürücü öldü
Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü, başını yolun kenarındaki demir bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Avrupa Konseyi Bulvarı'nda, kent merkezinden İzmir istikametine giden Süleyman Aydoğan (33) idaresindeki motosiklet, Soğanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.
Motosikletten savrulan Aydoğan, başını yolun kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Aydoğan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.