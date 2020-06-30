DHA

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Karacabey Devlet Hastanesi arkasında bulunan karton fabrikasının bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Fabrikadaki karton balyaları alev alırken, durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, dumanlardan etkilenen olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Rüzgarın etkisiyle de fabrika etrafındaki kuru otlara sıçrayan alevler için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerleri de olay yerine gönderildi. Çevredeki vatandaşların da itfaiye ekiplerine destek olduğu yangın, ekiplerce kontrol alıntına alındı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.