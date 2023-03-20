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Bursa'da kamyonet direğe çarptı, sürücü öldü

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, akaryakıt istasyonundaki levha direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Giriş: 20.03.2023 - 01:53 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da kamyonet direğe çarptı, sürücü öldü
DHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa kamyonetiyle akaryakıt istasyonunun levha direğine çarpan sürücü Mehmet Kesimce (47) yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; kaza saat 10.30 sıralarında Bursa-Balıkesir karayolu Tatkavaklı kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Bursa'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan Mehmet Kesimce idaresindeki kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Akaryakıt istasyonunun önündeki levha direğine çarparak duran kamyonetin sürücüsü araçta sıkışırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kesimce'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Kesimce'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılarak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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