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        Haberler Gündem Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı - Güncel haberler

        Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Samet Y., araç içinde sıkışarak ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 06:14 Güncelleme: 08.12.2024 - 06:14
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        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
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        Kaza, saat 03.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Mustafa A. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan Samet Y. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan Samet Y.'nin kullandığı otomobil, kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabilirken, sürücüsü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak ilk müdahalesi yapılan Samet Y., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mustafa A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

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