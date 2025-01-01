Bursa'da havai fişekler evi yaktı!

Bursa'da yılbaşı kutlamaları esnasında bir sitenin ortasında atılan havai fişekler birçok kişiye korku dolu dakikalar yaşatırken, bir dairede yangına yol açtı.

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İHA'nın haberine göre ev alev alev yanarken, o anlar kameraya yansıdı. Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lüks bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı kutlamaları esnasında saatler 00.00'ı gösterdiğinde site ortasına konumlandırılan havai fişekler ateşlendi. Bir bir patlamaya başlayan havai fişekler, balkonlara doğru gelmeye başladı. Dairelere doğru yönelen havai fişeklerden çıkan kıvılcımlar, vatandaşların üzerine geldi.

Yanma tehlikesi atlatan site sakinlerinin çocukları büyük korku yaşarken, bir dairenin balkonuna düşen fişek bir anda alev topuna döndü. Balkondaki eşyalarla kıvılcımlar nedeniyle yanmaya başladı. Karşı dairelerdeki vatandaşlar da yanan yeri işaret ederek uyarmaya çalıştı. Alevleri söndürmeye çalışan daire sakini ise, kutlama yapanlara isyan etti.