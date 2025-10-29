Habertürk
        Bursa'da ev yangınında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

        Ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilendi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 19:43 Güncelleme: 29.10.2025 - 19:46
        İlçeye bağlı Göynüklü Mahallesi Çiftlik Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

        Evde bulunan ve dumandan etkilenen M.S. (78) ve F.S. (77) sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.

        Fotoğraf: AA

