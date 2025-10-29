İlçeye bağlı Göynüklü Mahallesi Çiftlik Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

REKLAM advertisement1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen M.S. (78) ve F.S. (77) sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.

Fotoğraf: AA