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Bursa'da ev sahibiyle tartışan şahıs tüfekle 1 polisi yaralayıp, intihar etti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ev sahibiyle tartışan kiracı dehşet saçtı! Şüpheli şahıs, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine binanın terasından ateş açtı. Saldırıda 1 polis yaralanırken şüpheli şahıs, özel harekat polislerinin binaya operasyon başlattığı sırada intihar ederek yaşamına son verdi

03.08.2022 - 01:38 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da ev sahibiyle tartışan şahıs tüfekle 1 polisi yaralayıp, intihar etti
Ev sahibiyle tartışıp 1 polisi yaraladı, intihar etti
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DHA

Bursa'da ev sahibi ile tartışan Mahmut B. (43), ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine, binanın 3'üncü katında bulunan terastan pompalı tüfekle ateş açıp 1 polis memurunu yaraladı. Yaklaşık 2 saat boyunca polise direnen Mahmut B, özel harekat ekiplerinin eve operasyon düzenlediği sırada tüfekle intihar etti.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Ev sahibi Halil Ç, iddiaya göre, evini bakımsız kullanan kiracısı Mahmut B'yi, 6 ay içerisinde evden çıkarmak istedi. Kiracısının evi belirtilen sürede boşaltmaması üzerine eve giden Halil Ç, kiracısı Mahmut B. ile tartışmaya başladı. Ev sahibi Halil Ç, kiracısının silahlı tehdidi üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu.

POMPALI TÜFEKLE POLİSE ATEŞ AÇTI, 1 POLİS YARALANDI

Pompalı tüfekle ev sahibini tehdit eden Mahmut B, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine binanın 3'üncü katındaki teras bölümünden ateş açtı. Bacağına saçma isabet eden polis memuru Ahmet B. yaralanırken, arkadaşını güvenli bölgeye taşıyan polis ekipleri destek istedi. Takviye talebi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; yaralı polis memuru Ahmet B, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON DÜZENLEDİ, İNTİHAR ETTİ

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri tarafından binanın bulunduğu cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken şüpheliye teslim olması konusunda çağrı yapıldı. Mahmut B, polisin 2 saatlik ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

Çevredeki binalara keskin nişancı polisler yerleştirilirken bir ekip de koçbaşı ile binaya girdi. Eve giren özel harekat ekipleri, Mahmut B'nin pompalı tüfekle kendine ateş ettiğini belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mahmut B'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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