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        Haberler Gündem Bursa'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobillere çarptı - Güncel haberler

        Bursa'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobillere çarptı

        Bursa'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü Kadir Ç.'nin kullandığı otomobil, sokakta park halinde bulunan otomobillere çarptı. Gözaltına alınan Kadir Ç.'ye 48 bin 299 TL cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 07:00 Güncelleme: 23.02.2025 - 07:00
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        Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobillere çarptı
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        Olay, saat 01.30 sıralarında Yıldırım ilçesi 4'üncü İpek Sokak'ta meydana geldi.

        İddiaya göre Kadir Ç., otomobili ile sokakta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halinde bulunan otomobillere çarptı. Kazayı duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        1.87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemelerinde, Kadir Ç.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca, Kadir Ç.'nin yapılan alkol testinde ise 1.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Kadir Ç.'ye, 48 bin 299 TL cezai işlem uygulandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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