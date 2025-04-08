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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü | Son dakika haberleri

        Bursa'da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dolmuş beklediği sırada aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 03:02 Güncelleme: 08.04.2025 - 03:02
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        Dolmuş beklerken kazada öldü
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        Bursa'da Yenişehir-İnegöl karayolunda dolmuş bekleyen Muhsin Eke'ye (84) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Eke savrulurken araç olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Eke'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eke'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Bursa
        #Yenişehir
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