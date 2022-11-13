Bir kadın evde bıçaklanmış halde bulundu

Değirmenönü Mahallesi 2. Damla Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki evde Nazlı Meral'i (36) bıçaklanmış bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Meral'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.